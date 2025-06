Kurban eti sağlıkla tüketilmeli: İşte dikkat etmeniz gerekenler!

Kurban kesimi kadar, etin doğru şekilde saklanması ve tüketilmesi de büyük önem taşıyor. Bayramı sağlıkla geçirmenin yollarını merak ediyorsanız, bu önerilere mutlaka göz atın.

Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, paylaşımın ve birlikteliğin en yoğun yaşandığı özel zamanlardır. Özellikle Kurban Bayramı, sofraların daha da zenginleştiği, et ağırlıklı beslenmenin ön plana çıktığı bir dönemdir. Ancak bu özel günlerde sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ihmal etmemek büyük önem taşır. İşte Kurban Bayramı’nda beslenmeye dair dikkat edilmesi gereken noktalar...

Kurbanlık hayvanların mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş olması gerekir. Sağlıklı bir et tüketimi için hayvanların hijyenik koşullarda, denetimli alanlarda kesilmesi büyük önem taşır. Kesim sonrası etin hemen tüketilmemesi gerekir; çünkü bu etler henüz serttir ve sindirimi zorlayabilir. Etin en az 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi sindirim açısından daha sağlıklı olacaktır.

Kırmızı et, yüksek protein içeriği nedeniyle çabuk bozulabilen bir besindir. Bu yüzden saklama koşullarına özen göstermek gerekir. Etler küçük porsiyonlara ayrılıp buzdolabı poşetlerine yerleştirilmeli ve buzlukta (-2°C) 1-2 hafta, derin dondurucuda (-18°C) ise 3-4 ay boyunca güvenle saklanabilir. Dondurulmuş etler çözdürülürken oda sıcaklığında değil, buzdolabında yavaş yavaş çözdürülmeli; çözünen et yeniden dondurulmamalıdır.

Kırmızı et; demir, çinko, B12 gibi önemli besin öğeleri açısından zengin olsa da, doymuş yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle aşırı tüketimi sağlık riskleri doğurabilir. Özellikle kalp-damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan bireyler kırmızı eti sınırlı miktarda ve dikkatli bir şekilde tüketmelidir. Sağlık sorunu olmayan bireyler için bile "çok et, çok sağlık" anlamına gelmez. Etin yanında yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini içeren meyveler tüketilerek hem besin çeşitliliği sağlanmalı hem de demir emilimi artırılmalıdır.

BAYRAM KİLOSUNDAN KAÇINMAK MÜMKÜN

Bayram boyunca tatlı, hamur işi ve yağlı yiyeceklerin sık tüketilmesi kilo artışına neden olabilir. Bunu önlemek için şu önerilere dikkat edin:

- Et dışında sebze, meyve, yoğurt gibi besinleri ihmal etmeyin.

- Tam buğday veya çavdar ekmeği tercih edin.

- Tatlı tükettiyseniz pilav, makarna, ekmek gibi karbonhidratları azaltın.

- Günde en az 30 dakika yürüyüş yapın.

ETİN BESİN DEĞERLERİNİ DOĞRU KULLANIN

Kırmızı et yüksek kaliteli protein içerir ve B12, B6, A vitamini gibi önemli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu nedenle özellikle bebeklik, çocukluk, gebelik ve emzirme döneminde dengeli şekilde tüketilmesi önemlidir. Ancak etin kalsiyum, C ve E vitamini içeriği düşüktür. Bu yüzden et yemeklerinin yanında salata, sebze, taze sıkılmış meyve suyu gibi C vitamini kaynakları tüketilmelidir.

BESİN GÜVENLİĞİNE DİKKAT EDİN

Çiğ etin çözündürülmesi mutlaka buzdolabında, 4°C sıcaklıkta yapılmalı ve maksimum 48 saat içinde tüketilmelidir. Acil durumlarda, soğuk su içinde, gıdaya uygun poşetle ve suya temas ettirmeden çözdürme yapılmalı; su 30 dakikada bir değiştirilmelidir.