Telefonla aradığı 3 kişiyi 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı
Güvenlik birimlerinin sık sık vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyarmasına rağmen yaşanan olaylar hız kesmiyor! Bunun en son örneği Bursa'nın İnegöl ilçesi oldu. İnegöl'de, telefonla aradığı 3 kişiyi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon TL dolandıran 23 yaşındaki Barış K. tutuklandı
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa kent merkezi ve İnegöl’de 3 kişinin telefonla 1 milyon TL dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.
TERÖR SORUŞTURMASI NUMARASI
Telefonla aradığı 3 kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek, 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran Barış K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.