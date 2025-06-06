Telefonla aradığı 3 kişiyi 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı Güvenlik birimlerinin sık sık vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyarmasına rağmen yaşanan olaylar hız kesmiyor! Bunun en son örneği Bursa'nın İnegöl ilçesi oldu. İnegöl'de, telefonla aradığı 3 kişiyi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon TL dolandıran 23 yaşındaki Barış K. tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.06.2025 - 21:33 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:33 facebook

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