Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Hakkari'de yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve birçok kentte termometre 30 derecenin üzerine çıkıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 34, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 37, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 37, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 33, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 35, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 28, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 32, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 24, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 24, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 34, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık