hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.