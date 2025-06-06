En sıcak ilçede termometre 43'ü gördü! Eskişehir'in Akdeniz'i olarak anılan ve 2023 yılında 49.5 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara yöneldi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:44 facebook

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