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        Haberler Spor Futbol İşte en değerli 10 Türk furbolcu! - Futbol Haberleri

        İşte en değerli 10 Türk furbolcu!

        CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), en değerli futbolcular listesini yayımlarken, en pahalı 10 Türk futbolcu da belli oldu. İşte o sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:14
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        1

        CIES'in (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) en değerli futbolcular listesini yayımlamasının ardından en pahalı 10 Türk futbolcu da belli oldu.

        İşte o iste ve futbolcuların değerleri:

        2

        10- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - 14.5 milyon Euro

        3

        9- Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe) - 16 milyon Euro

        4

        8- Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 21.1 milyon Euro

        5

        7- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24.4 milyon Euro

        6

        6- Can Uzun (E.Frankfurt) - 25.7 milyon Euro

        7

        5- Hakan Çalhanoğlu (Inter) - 29.5 milyon Euro

        8

        4- Kerem Aktürkoğlu (Benfica) - 40.9 milyon Euro

        9

        3- Orkun Kökçü (Benfica) - 50.2 milyon Euro

        10

        2- Arda Güler (Real Madrid) - 90.9 milyon Euro

        11

        1- Kenan Yıldız (Juventus) - 97.9 milyon Euro

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