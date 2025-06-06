İşte en değerli 10 Türk furbolcu!
CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi), en değerli futbolcular listesini yayımlarken, en pahalı 10 Türk futbolcu da belli oldu. İşte o sıralama...
CIES'in (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) en değerli futbolcular listesini yayımlamasının ardından en pahalı 10 Türk futbolcu da belli oldu.
İşte o iste ve futbolcuların değerleri:
10- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - 14.5 milyon Euro
9- Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe) - 16 milyon Euro
8- Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 21.1 milyon Euro
7- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24.4 milyon Euro
6- Can Uzun (E.Frankfurt) - 25.7 milyon Euro
5- Hakan Çalhanoğlu (Inter) - 29.5 milyon Euro
4- Kerem Aktürkoğlu (Benfica) - 40.9 milyon Euro
3- Orkun Kökçü (Benfica) - 50.2 milyon Euro