Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyadı
Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyayarak dikkat çeken bir değişime imza attı. Oyuncu, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile paylaştığı romantik anlarla da sosyal medyada ilgi gördü
Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyayarak imajını yeniledi.
Oyuncu, dikkat çeken yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kubilay Aka, paylaşımına; "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum" notunu düştü.
Ünlü oyuncu ayrıca, paylaşımlarında sevgilisiyle öpüştüğü romantik anlara da yer verdi.
Hafsanur Sancaktutan ise sevgilisinin bu paylaşımlarına; "Pamuk şekerim" yorumuyla karşılık verdi.
Kubilay Aka'nın saçlarının rengi daha önce bu şekildeydi;
Fotoğraflar: Instagram