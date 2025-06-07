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        Haberler Gündem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldı

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldı

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 00:47 Güncelleme: 07.06.2025 - 02:08
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; Başkan Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığını duyan partililer ve yakınları hastaneye akın etti.

        Hastane önünde yoğunluk oluşurken, Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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