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Kurbanlık satışları besicinin yüzünü güldürdü

Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan hareketlilik ve satışların iyi olması, besicilerin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'daki modern pazarda, hayvanların bakımlarını yaptıktan sonra yemleme ve su ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılama imkanı sağlanan besiciler, kurbanlık satışlarının da iyi olmasıyla mutluluk yaşıyor

12.08.2018 - 09:51 | Güncelleme: AA

Çok sayıda besici, günde binlerce hayvan sevkinin gerçekleştiği pazarda, yıl boyu besledikleri hayvanlarını kolaylıkla satma imkanı buldu.

Kurbanlık alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda yoğunluk her geçen gün artıyor.

Besici Arap Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık satışlarının bu yıl çok iyi gittiğini, kendisinin de bu durumdan memnun olduğunu belirtti.

Ak, dün 9 büyükbaş kurbanlık sattığını belirterek, "Bugün hareketlilik daha iyi. Bu yıl hareketlilik çok fazla. Özellikle büyükbaş hayvanlar çok iyi satılıyor. Vatandaşlar da yoğun şekilde kurbanlık alıyor." dedi.

Hayvan tüccarı Mehmet Gün ise çevre ilçeler ve mahallelerden kurbanlık getirerek, satışını yaptığını dile getirdi.

Bu yıl bereketli bir dönem geçirdiklerini aktaran Gün, "Allah'a şükürler olsun satışlar iyi. Durumdan çok memnunum. İnşallah daha da iyi olmasını bekliyoruz. Şu anda 10 civarında büyükbaş kurbanlık sattım. Elimde satacağım kurbanlıklarım da bulunuyor." ifadesini kullandı.

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