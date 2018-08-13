Örtülü faiz artışı
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Kur artışına 140 milyar liralık bant önlemi

Kurdaki artışa karşı 4'üncü adım da geldi. 1 hafta önce ROM ile başlayan önlemler dün ve bugün swap işlemlerine sınırlama ve zorunlu karşılıklara yapılan indirimler ile sürdü. Son olarak haftalık repo ihalesi açmayan Merkez, bankaların gecelik faizin üst bandı yüzde 19,25 ile borçlanmasını sağladı. Böylece faiz kendiliğinden 1,5 puan arttı. Piyasalarda dalgalanma bitene kadar Merkez'in haftalık borçlanma yapması beklenmiyor. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi

13.08.2018 - 16:56 | Güncelleme:

Başta Merkez Bankası olmak üzere devletin kurumlar dövizdeki artışa karşı önlemleri arka arkaya almaya başladı. 1 hafta önce Merkez Bankası'nın kurdaki yükselişten rahatsız olduğunu göstermesi açısından bir sinyal mahiyetindeki ilk adım rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırının yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürülmesi oldu.

Böylece yaklaşık 2,2 milyar doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçti. İkinci adım ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) geldi.

BDDK dün bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip, döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceği kararı aldı. Böylece yabancı yatırımcının TL borç alıp, sonra TL'yi açığa satması ve spekülasyon yapmasının önü alınmaya çalışıldı.

HAFTALIK 140 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Merkez'in sabah aldığı önlem ise tüm vadelerde zorunlu karşılık oranları 2,5 puan indirildi. Böylece piyasada döviz mevduatı kaynaklı 6 milyar dolar, altın mevduatı karşılığı 3 milyar dolar ve Türk Lirası mevduatı karşılığı 10 milyar lira kalacak.

Toplamda 70 milyar lirayı bulan bu önlem etkisi göstermeye başlarken son olarak Merkez, faiz silahını çekti. Merkez, şimdiye kadar politika faiz oranı olan yüzde 17,75 faizden piyasanın fonlandığı haftalık repo ihalesinin açmayarak bankaların gecelik repo faizinin üst bandı olan yüzde 19,25 ile borçlanmasını sağladı. Böylece faiz 1,5 puan artmış oldu.

ETKİSİ HAFTA İÇİNDE ARTACAK

Önümüzdeki günlerde de hareketlilik sürdüğü müddetçe repo ihalesinin açılması beklenmiyor. Böylece faiz oranı artık 19,25 olan gecelik borç verme oranı olarak uygulanacak. Merkez Bankası piyasada likiditeyi sağlamak için haftalık 130-140 milyar lira arasında parayı piyasaya veriyor.

Önemli bir nokta da bugün hem Merkez'in aldığı likidite önlemleri hem de repo ihalesi dönüşlerinin az olması nedeniyle çok hissedilmeyin bu adımın önümüzdeki günlerde Merkez haftalık repo ihalesini açmamaya devam ettikçe etkisini daha fazla göstermesi bekleniyor.

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Yorumlar 5
  • Misafir 4 dakika önce
    Yakarız bu gezegeni yakarızzz
  • Misafir 8 dakika önce
    iktisadi bilimler doktarasi yapti herkes. simdi napicaz bu kadar doktoru. yandik
  • Misafir 10 dakika önce
    cok faydali oldu bu
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