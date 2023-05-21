Kurdeşende tedavi uzun sürebiliyor

Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker çocuklarda ciltte oluşan kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık, ödemle ortaya çıkıyor. Toplumun yüzde 20’sinde ürtiker görüldüğüne dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin tedavide yapılan hataları Habertürk’e anlattı.

BELİRLİ BİR NEDENİ YOK

Ürtikerin çoğu zaman nedeni belirsiz bir şekilde kendiliğinden oluştuğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin “Deride bulunan mast hücrelerinden histamin ve diğer çeşitli enflamasyona yol açan maddelerin salgılanması sonucu, vücudun belirli bir bölgesinde ya da yaygın olarak meydana gelen kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık, ödemle ortaya çıkar. Bu atakları ise stres, sıcak, soğuk, seyahat, yeni hayvan, enfeksiyon, kullanılan kozmetikler, temizlik malzemeleri, çeşitli ilaçlar tetikleyebilir. Hasta zamanla nelerin ürtikere yol açtığını belirleyebiliyor” dedi. Ürtikerin alerji ile çok karıştırıldığını belirten Dr. Seçkin “Ürtikerlerin yüzde 1’inden azı besinlere ya da içeceklere bağlı oluşur. Çocuklarda en sık görülen ürtiker etkeni geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle de virüsler” şeklinde konuştu.

TEDAVİDE SABIRLI OLMAK GEREKİYOR

Akut ürtikerin çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin “Ancak eğer belirtiler altı haftadan uzun sürerse kroniktir. Bu durumda kan testi ile tanı konur. Ancak eğer akut ürtikerse tecrübeli bir doktor gördüğü anda teşhis koyabilir” dedi. Çocuklar arasında sınav dönemi ya da akran zorbalığı gibi stresli durumların da ürtikeri tetikleyici olabildiğini söyleyen Dr. Seçkin “Kız çocuklarda bir miktar daha sık görülebiliyor ve çocuk hem kaşıntı hem de görüntü nedeniyle çok rahatsız olabiliyor ve geçene kadar okula gitmek istemeyebiliyor” şeklinde konuştu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Tedavide genel olarak antihistaminik ilaçlar kullanılıyor. Bu ilaçları bazen altı ay ya da bir yıl kullanmak gerebiliyor. Hiçbir ilaç hemen etki etmiyor, cevap vermesi 2 hafta hatta bir ayı bulabiliyor. Burada yapılan en büyük hata hemen ilaç değiştirmek. Bunun yerine ilacın dozu artırılmalıdır” uyarısında da bulundu.