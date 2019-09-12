Uluslararası danışmanlık, vergi ve denetim firması KPMG'nin yılda iki kez hazırladığı 'Pulse of Fintech'in araştırmasına göre 2019'un ikinci yarısı büyük birleşme ve satın alma anlaşmalarına sahne olacak.

Küresel fintech sektörünü ele alan araştırmaya göre, fintech yatırımları yılın ilk yarısında ABD, Kanada ve Latin Amerika'da güçlü seyrederken Asya'da sert düşüş gösterdi

KPMG Türkiye'den Sinem Cantürk, "Açık bankacılık da tıpkı makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerinde olduğu gibi fintech yatırımları açısından önemli fırsat sunuyor" diye konuştu.

Cantürk, wealthtech ve proptech gibi sektörlerde büyüme gözlemlediklerini belirtirken, büyük teknoloji firmalarının 'derin' müşteri verilerinden yola çıkarak finansal hizmetler alanında daha fazla büyümenin yollarını aradıklarının altını çizdi.

GERİLEMEYİ BÜYÜK ANLAŞMALAR SONLANDIRACAK

KPMG raporunda yer alan bilgilere göre, 2018'de 120 milyar doları bulan küresel fintech yatırımları 2019'un ortalarına gelirken toplam 962 anlaşmayla 37.9 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Buna karşın yakın gelecekte tamamlanması beklenen büyük birleşme ve satın alma anlaşmalarının bu düşüşü sonlandıracağı öngörülüyor.

2019'un ilk yarısındaki 6.9 milyar dolarlık Dun & Bradstreet (ABD) satışı, 6 milyar dolarlık Concardis (Almanya) satışı ve 1.3 milyar dolarlık eFront (Fransa) satışı en büyük birleşme & satın alma anlaşmaları olarak rapora yansıdı.

KPMG araştırmasında, Fidelity'nin Worldplay'i (43 milyar dolar),Fiserv'ün ise First Data'yı (22 milyar dolar) satın alacağını açıklaması ve Global Payments'ın da Total System Services ile (2.,5 milyar dolar) birleşeceğini duyurması, fintech yatırımlarının 2019'un ikinci yarısında yükselişe geçmesini sağlayacak işlemler olarak görülüyor.

2018'de 25.3 milyar dolar civarında gerçekleşen kurumsal girişim sermayesi yatırımlarının 2019'un ilk yarısında 4.75 milyar dolara kadar gerilediğinin vurgulandığı Pulse of Fintech'te, ortaya çıkan tabloda kurumsal firmaların büyük anlaşmalara ara vermesinin etkisi olduğu kaydedildi.

KRİPTO PARA DÜŞÜŞTE

Blokzinciri ve kripto para sektörlerine yönelik yatırımlar 2019'un ilk yarısında gözle görülür bir düşüş yaşadı aktarılırken, 2018'de toplam 586 anlaşmada 5 milyar dolarlık yatırımın sağlandığı ve 2019'un ilk 6 ayında bu rakamın 171 anlaşmada 1 milyar dolara kadar gerilediği belirtildi.

Aynı dönemde insurtech (sigorta teknolojileri) yatırımları da 1.1 milyar dolara kadar düştü. 2018'de bu alanda gerçekleşen yatırımların toplamı 7.6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Fintech merkezli risk sermayesi yatırımlarının ikinci çeyrekte ABD'de rekor seviyeye ulaştığı kaydediliken, ABD'deki fintech hub'ların sayısında da 2019'un ilk yarısında artış görüldüğü belirtildi.

LATİN PAZARI HAREKETLİ AVRUPA DÜŞÜŞTE

Araştırmada, 2018 boyunca fintech yatırımcılarının en önemli hedefleri arasında Latin Amerika'nın yer aldığı hatırlatılarak, geçen yıl 31 anlaşmayla 500 milyon dolarlık rekor yatırıma sahne olan Brezilya'nın, bu yıl sahneyi Arjantin'e devrettiği açıklandı.

Advent International'in Arjantin merkezli Prisma Medios de Pago'yu 725 milyon dolara satın almasının bu değişimde büyük olduğu vurgulandı.

Avrupa'daki fintech yatırımlarının 2019'un ilk yarısında 13.2 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verilen KPMG raporunda, kıtadaki işlem hacminde ise son bir buçuk yıldır görülen düşüşün sürdüğü kaydedildi.

Avrupa'da yılın ilk yarısında değeri 100 milyon doları geçen 10 fintech anlaşması gerçekleşirken, bunların başında ise Almanya'daki Concardis'in satışının (6 milyar dolar) geldiği bilgisi paylaşıldı.

Bahsi geçen 10 anlaşmanın 6'sına ev sahipliği yapan İngiltere'de, Greensill Capital (800 milyon dolar),World First (717 milyon dolar),OakNorth (440 milyon dolar),Checkout.com (230 milyon dolar),Iwoca (196 milyon dolar),WorldRemit (175 milyon dolar) anlaşmaları gerçekleşti.

Avrupa'da 2018 genelinde 1.96 milyar dolar olarak gerçekleşen özel sermaye yatırımları ise yılın ilk yarısında 1.2 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, Asya genelinde 2018'de rekor kıran fintech yatırımları 2019'un ilk yarısında 102 anlaşmayla 3.6 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Asya genelindeki en büyük 10 anlaşma 7 farklı ülkeden çıkarken, Çin ve Güney Kore'deki 5 anlaşmaya ek olarak, Avustralya (AirWallex/100 milyon dolar),Endonezya (Akulaku/100 milyon dolar),Vietnam (Momo/100 milyon dolar) ve Singapur'dan (GoBear/80 milyon dolar) birer anlaşma haberi geldi ve Blockchain Exchange Alliance tarafından gerçekleştirilen 200 milyon dolarlık anlaşma da listeye girdi.

DİJİTAL BANKA LİSANSI VERDİ

Raporda, Hong Kong yönetiminin 2019'un ilk yarısında dağıttığı 8 dijital bankacılık lisansının, fintech gelişimi açısından büyük önem taşıdıüı vurgulandı.

Lisansı alan firmalar arasında sigorta ve telekom firmalarının yanı sıra Tencent ve Ant Financial gibi Çin'in büyük teknoloji şirketleri de yer alıyor.

Ayrıca, Hong Kong'un dışında Singapur da bankacılık dışı sektörlere için 5 dijital bankacılık lisansı dağıtacağını açıkladı.

Hong Kong'un dijital bankacılık lisanslarının sadece Hong Kong'ta değil, tüm Asya Pasifik Bölgesi'nde fintech yatırımlarını güçlendireceğini söyleyen Sinem Cantürk, "Meydan okuyan bankalar özellikle geleneksel bankaları rekabet için daha sağlam adımlar atmaya teşvik edecek. Önümüzdeki 18 ayda bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek yerinde olacak" dedi.