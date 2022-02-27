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Dünya ilaç sektörü pazar büyüklüğünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor

Dünya genelinde hızlı büyüme trendinde olan ilaç sektörünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşkın pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin ediliyor. Ticaret Bakanlığının hazırladığı rapora göre, ilaç ve eczacılık ürünleri sektöründe 2019 sonu itibarıyla 186 milyar doları bulan küresel Ar-Ge harcamalarının, 2024'te 204 milyar dolara ulaşması öngörülüyor

Küresel ilaç sektörü 1.5 trilyon dolara koşuyor
AA

Ticaret Bakanlığı, ilaç ve eczacılık ürünlerine ilişkin sektör raporu hazırladı. Raporda, ilaç sanayisinin, en yüksek katma değer sağlayan sektörler arasında bulunduğuna dikkati çekildi.

Dünya ilaç sektörünün son yıllarda hızlı büyüme sürecine girdiği belirtilen raporda, "Demografik değişim, ortalama yaşam süresinin artışı, hastalık paternlerindeki değişimler, sosyal küreselleşme, sağlık hizmetlerine erişimdeki artış ve sosyal devlet olgusunun doğuşu dünya ilaç sektörünün büyümesinde önemli rol oynadı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, IMS (International Medical Statistics) verilerine göre sektörün, 2018'de yüzde 5 büyümeyle 1,2 trilyon dolarlık toplam pazar hacmine ulaştığına işaret edilerek dünya ilaç pazarının yüzde 95'ine uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu bildirildi.

2018'de dünya ilaç satışlarının yaklaşık yüzde 40'ının (485 milyar dolar) ABD'de olduğu bilgisi verilen raporda, bu ülkeyi yüzde 11 ile (132 milyar dolar) Çin ve yüzde 7 ile (86 milyar dolar) Japonya'nın izlediği vurgulandı.

Raporda, söz konusu üç ülkenin dünya pazar payının neredeyse yarısını oluşturduğunun altı çizilerek "Gelecek dönemde de dünyanın üçüncü büyük sektörü konumunda olan ilaç sektöründeki büyüme trendinin devam etmesi ve sektörün 2023'te 1,5 trilyon doları aşkın pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

SEKTÖRDE AR-GE HARCAMALARI

2019 yılında dünyadaki toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 15'inin ilaç sektörü tarafından gerçekleştirildiği belirtilen raporda, ilaç Ar-Ge harcamalarının uzun süreç ve yüksek maliyet gerektirdiği ifade edildi.

Raporda, bir molekülün beşeri ilaca dönüşmesinin ortalama 10-15 yılı bulabildiği ve yüksek yatırım tutarlarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

İlaç sektörünün 2019 yılı sonu itibarıyla küresel Ar-Ge harcamalarının yaklaşık 186 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisi verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Sektörde küresel çapta Ar-Ge harcamalarının 2024'te 204 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ar-Ge harcamalarında küresel olarak lider firma Roche olurken Ar-Ge harcamalarını en hızlı artıran firmaların başında Celgene ve Novo firmalarının olduğu tahmin ediliyor. ABD, Ar-Ge harcamalarındaki payı, kişi başına düşen ilaç tüketimi, araştırmacı ilaç sanayisi ve ciroları itibarıyla dünyanın önde gelen pek çok firmasının merkezi olması gibi hususlar çerçevesinde sektörün en önemli aktörü konumunda. İlaç sektöründe, geçmiş dönemlerde Kuzey Amerika kıtası için tahmin edilen yüzde 1-4 büyüme ile ABD'nin liderliğinin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ilaç sanayisinde ABD'den sonra ikinci en büyük üretim merkezi olurken, AB'yi Japonya takip ediyor."

Raporda ayrıca Avrupa'da başlayan biyobenzer ilaç üretiminin bugün gelişmekte olan ülkelerde (Çin, Hindistan, Güney Kore) yoğunlaştığı, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde de biyoteknolojik ürünlere yönelik kaynak ayrıldığı belirtildi.

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