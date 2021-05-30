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Antalya'da dehşet! Ticari taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı

Antalya'da dehşete düşüren anlar yaşandı. Kentte, bindiği takside önce taksi içerisindeki kadınla tartışan şahıs, hızını alamayıp taksi şoförüne 4 el ateş etti. Taksi şoförü ise kurşuna yolda bulduğu duba ile karşılık verdi. Taksi şoförü yaralanırken, şahıs kayıplara karıştı. Olay ise çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonları görüntülerine yansıdı

SON DAKİKA: Kurşuna duba ile karşılık verdi! - Haberler
Kurşuna duba ile karşılık verdi!
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İHA

Olay, Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşti. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştığı görülüyor.

İHA'nın haberine göre şahıs daha sonra ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başlıyor. Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıkıyor.

Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru attı. Dikkati dağılan saldırgan ise, ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Taksi sürücüsü ise ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşların ise, “polisi ara polisi ara” sözleri görüntülere yansıdı. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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