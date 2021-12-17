Kurulan şirket sayısı kasımda arttı

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,2 artarak 10 bin 192'ye, kapanan şirket sayısı da yüzde 3,2 yükselişle 1547'e çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekim ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 9 bin 336'dan 10 bin 192'ye çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 3,2 yükselişle 1547 oldu. Ekimde 1499 şirket kapanmıştı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 57,4 artış gösterdi.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI KASIMDA 10 BİN 302 OLDU

Türkiye'de kasımda 10 bin 302 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,5 artarken, kooperatif sayısı yüzde 13,4 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,2, kooperatif sayısı yüzde 14 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7 arttı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 17,6 artarken, kooperatif sayısı yüzde 2,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 57,4, kooperatif sayısı yüzde 3 bin 700 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33 artış kaydetti.

YÜZDE 40.7'Sİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 302 şirket ve kooperatifin yüzde 84,4'ünü limited şirket, yüzde 14,5'ini anonim şirket, yüzde 1,1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7'si İstanbul, yüzde 9,7'si Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu.

Kasımda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 437'si ticaret, 1581'i imalat ve 1125'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 895'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 552'si inşaat ve 253'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin 464'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 281'inin inşaat, 205'inin imalat sektöründe olduğu görüldü.

Söz konusu ayda kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 748'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 272'si inşaat, 187'si imalat sektöründe yer aldı.

Kasımda 110 kooperatif kurulurken bunlardan 64'ü konut yapı kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1406 yabancı ortak sermayeli şirketin 108'i İran ve 44'ü Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 163'ü anonim, 1243'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1726'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 716'sı gayrimenkul acenteleri, 630'u işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,4'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.