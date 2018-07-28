Kuşların göç telaşı başladı

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Kuşların göçü yoğun olarak eylül ayında gerçekleşse de üreme alanlarında başarısız olan bireyler ve erken yavru çıkartan çiftler zaman kaybetmeden küçük gruplar halinde güneye doğru dönüş yolculuğuna geçiyorlar. İşte bu yolculuğun önemli duraklarından biri olan Karacabey Longozu belgesel tadında anlara tanıklık ediyor.