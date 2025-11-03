Habertürk
        Kütahya'da köyde çıkan yangında 2 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir köyde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 18:33 Güncelleme: 03.11.2025 - 18:33
        İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Şeyhler köyünde Yaşar Kaplan'a ait ahşap evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kuzeni Hasan Hüseyin Kaplan'ın evine ve ahıra sıçradı.

        İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hisarcık ve Emet ilçelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Kütahya
        #kütahya haber
        #yerel haber
        #yangın
