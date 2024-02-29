Kütahya'da kaybolan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı

Kokuya duyarlı köpeğin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan inceleme sonucu çocuğun en son dere kenarında görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları dere kenarında yoğunlaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

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