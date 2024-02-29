Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kaybolan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 20:41 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kaybolan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Mehmet Derin, saat 16.00 civarında Azerbaycan Parkı'nda oynadığı sırada kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi, komşulardan yardım istedi.

        Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan inceleme sonucu çocuğun en son dere kenarında görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları dere kenarında yoğunlaştı.

        Kokuya duyarlı köpeğin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Bunun adı fırsatçılıktır"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde

        Benzer Haberler

        Cami çıkışı husumetlisini öldürün şüpheli, 3 gün ormanda saklanmış
        Cami çıkışı husumetlisini öldürün şüpheli, 3 gün ormanda saklanmış
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Tören...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Tören...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kütahya mitinginde konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kütahya mitinginde konuştu:
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kütahya mitinginde konuştu...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kütahya mitinginde konuştu...
        Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atı...
        Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atı...