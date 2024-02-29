Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Cami çıkışı husumetlisini öldürün şüpheli, 3 gün ormanda saklanmış

        KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde 15 yıllık husumetlisi Süleyman Uymaz'ı (56) cami çıkışında pompalı tüfekle vurarak öldürüp kaçan cezaevi firarisi Ali B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ali B.'nin olayın ardından köye yakın ormana kaçtığı ve 3 gün boyunca burada gizlendiği ortaya çıktı.Aslanapa ilçesinde açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ali B., pazartesi gecesi Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz'ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekledi. Ali B., camiden çıkan Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş açıp, kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Uymaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Süleyman Uymaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayet şüphelisi Ali B., Yunusemre Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ali B.'nin cinayetin ardından köye yakın ormana gittiği ve 3 gün boyunda burada gizlendiği tespit edildi. Ali B.'nin husumetlisini öldürdüğü pompalı tüfek ile 5 fişek ise Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15'nci kilometresindeki Gedikoğlu mevkisinde sakladığı yerde bulundu. Dört ayrı suçtan 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cami çıkışı husumetlisini öldürün şüpheli, 3 gün ormanda saklanmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA’nın Aslanapa ilçesinde 15 yıllık husumetlisi Süleyman Uymaz'ı (56) cami çıkışında pompalı tüfekle vurarak öldürüp kaçan cezaevi firarisi Ali B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ali B.’nin olayın ardından köye yakın ormana kaçtığı ve 3 gün boyunca burada gizlendiği ortaya çıktı.Aslanapa ilçesinde açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ali B., pazartesi gecesi Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz’ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekledi. Ali B., camiden çıkan Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş açıp, kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Uymaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Süleyman Uymaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayet şüphelisi Ali B., Yunusemre Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ali B.’nin cinayetin ardından köye yakın ormana gittiği ve 3 gün boyunda burada gizlendiği tespit edildi. Ali B.’nin husumetlisini öldürdüğü pompalı tüfek ile 5 fişek ise Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15’nci kilometresindeki Gedikoğlu mevkisinde sakladığı yerde bulundu. Dört ayrı suçtan 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Ayşenur'un 4 kurşunla öldürmüştü! İyi hal...
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Tören...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Tören...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kütahya mitinginde konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kütahya mitinginde konuştu:
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kütahya mitinginde konuştu...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kütahya mitinginde konuştu...
        Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atı...
        Erdoğan: Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atı...
        Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
        Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu