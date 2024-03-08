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        Kütahya'da kadınlar Çinili Vazo'dan gökyüzüne balon bıraktı

        Kütahya'da bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gökyüzüne balon bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:08
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        Kütahya'da kadınlar Çinili Vazo'dan gökyüzüne balon bıraktı
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        Kütahya’da bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gökyüzüne balon bıraktı.

        AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanlığı, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zafer Meydanı’nda program düzenledi.

        Partinin İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak kadınlara yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi.

        AK Parti hükümetlerinin, 2010 yılında Anayasa'da yaptığı düzenlemeyle kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdiğini belirten Balcı, "2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından kentin sembolü Çinili Vazo etrafında bir araya gelen kadınlar, ellerindeki mavi ve pembe renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

        AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu da kadınları ziyaret ederek, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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