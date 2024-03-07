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        Domuz avında kalp krizinden öldü, cenazesi köpeğinin tasmasındaki 'çip' sayesinde bulundu

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde domuz avı için araziye çıkan esnaf Mehmet Uyanıker (64), dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 22:25 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:30
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        Domuz avında kalp krizinden öldü, cenazesi köpeğinin tasmasındaki 'çip' sayesinde bulundu
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde domuz avı için araziye çıkan esnaf Mehmet Uyanıker (64), dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Jandarma, Uyanıker'in cansız bedenini yanında bulunan köpeğin tasmasındaki çip sayesinde buldu.

        Olay, dün gece saatlerinde ilçede bulunan Doğancılar ve Pusatlar köyü arasındaki dağlık bölgede gerçekleşti. İddiaya göre, ilçede sarraflık yapan av meraklısı Mehmet Uyanıker, arkadaşları ile birlikte domuz avı için ilçedeki dağlık bölgeye gitti. Avcı arkadaşları köpekleriyle beraber domuz sürüsünün peşinden giderken, Uyanıker kendi köpeğiyle birlikte aracında kaldı. Bu sırada, beklediği aracında rahatsızlanan Uyanıker, arkadaşını telefonla arayarak durumunu bildirmeye çalıştı. Bir müddet sonra kendisine yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine telaşlanmaya başlayan arkadaşı, durumu Uyanıker’in ailesine bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine komşu ilçe Çavdarhisar’dan jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, Uyanıker'in yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        KÖPEĞİNİN ÜZERİNDEKİ ÇİP TAKİBE ALINARAK BULUNDU

        Mehmet Uyanıker’in yanında bulunan köpeğin tasmasındaki çipi takibe alan jandarma ekipleri, yerini tespit ederek kısa sürede bulmayı başardı. Araç başında bekleyen köpeği bulan ekipler, Uyanıker'i ise aracın içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Uyanıker’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Uyanıker'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Dedeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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