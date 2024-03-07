Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kütahya Halk Buluşması'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta kadınların hayatlarını kolaylaştıracağı konuda kreşler yaparak sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kütahya Halk Buluşması'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta kadınların hayatlarını kolaylaştıracağı konuda kreşler yaparak sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar." dedi.

        Özel, partisince Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Kütahya Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Kütahyalıların derdini tasasını, sıkıntısını iyi bildiğini söyledi.

        Kütahya'nın Ege Bölgesi'nin küçülen kenti olduğunu ve göç verdiğini belirten Özel, verimli ovaların kaderine terk edildiğini savundu.

        Özel, yıllardır Cumhur İttifakı partilerinin yönettiği Kütahya'da doğal gaz sorununun olduğunu, CHP'nin yönettiği Eskişehir, Antalya, İzmir, İstanbul, Mersin gibi kentlerde bu durumun yaşanmadığı öne sürerek, "Doğal gaz sorununu çözmek için genelde iktidar olmaya değil yerelde işi bilen, çalışkan belediye başkanına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

        Çiftçilerin sorunlarına değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Diyordu ki 'Verin oyu, enflasyonu, hayat pahalılığını, dövizi, mazotu düşüreyim.' Geldiği gün ne kadardı mazot? Mayısta 19 liraydı. Şimdi kaç para mazot? 42 lira. Yüzde 109, bir yıl olmadan 2 katından fazla zamlanmış. Ne yapacak Altıntaş ovasındaki çiftçi? Bu ülke tarım ülkesi ama üretimden koparıldı. Tarlada 10 lira olan ürün, satıldığı yerde 100 liraya geliyor ama Türkiye'de tarım sektörü küçülüyor. Çiftçiler 10 yılda 3 kez küçüldü. 2023'te küçülen tek sektör, tarım sektörü oldu. İstihdamın yüzde 15'i tarım sektöründen sağlanıyor. Yaklaşık olarak nüfusun yüzde 20'si tarım sektörüyle meşgul ama milli gelirden aldığı pay yüzde 7'den bu sene yüzde 5'e düşmüş. Her 5 kişiden biri toprağa bakarken, alnının terini toprağa damlatırken, o damlayan terden bereket fışkırtıp çoluğunun çocuğunun rızkını sağlamak isterken o sektör küçülüyor. O sektöre ayrılan para azalıyor. Çiftçiler milletin efendisiyken en borçlu kitle haline getiriliyor."

        Son 20 yılda tarım alanlarının 3 milyon hektar azaldığını ileri süren Özel, çiftçinin bankalara olan borcunun ise son bir yılda yüzde 88 arttığını ifade etti.

        - "Belediye başkanlarımız taahhütte bulunacak"

        Özgür Özel, 2002 yılında en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu, şimdi ise 0,59 asgari ücret düzeyinde bulunduğunu belirtti.

        Emekli maaşlarına değinen Özel, "Geçen sene 7 bin 500 lira emekli maaşıyla 375 litre mazot alınıyordu, bu sene 10 bin liralık emekli maaşıyla sadece 245 litre mazot alınıyor. Aradaki fark 130 litredir. Emeklinin cebinden eğer traktöre koyarsan 2 depo, arabaya koyarsan 3 depo mazot geçen seneden bu seneye emekliden çalınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Ülke genelinde partisinin belediye başkan adaylarının yarından itibaren taahhütname imzalayacağını aktaran Özel, şunları kaydetti:

        "Daha önce bir kısmını söylemiştim. Örneğin 'Mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısını asacağım' diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta kadınların hayatlarını kolaylaştıracağı konuda kreşler yaparak sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulunacaklar. Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının kamuoyuna açık taahhütlerini, mal bildirimlerinden başlayıp eşit hakça hizmeti kimseyi ayırmadan sunacaklarına kadar taahhütnameleri belediye başkanlarımıza gönderiyoruz. Bu hizmetleri sunacakların kentte ve bizim başımızın üstünde yeri var. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz."

        Özel, seçimlere kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan Türkiye ittifakı olarak hazırlandıklarını anlatarak, "Türkiye ittifakı renklerini ellerinizdeki ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye ittifakı milli takım kazanınca kim seviniyorsa onlarla birliktedir. Türkiye ittifakı, filenin sultanları şampiyon olunca onlarla birlikte ağlayanların, onlarla birlikte gülenlerin, Türkiye'yi sevenlerin ittifakıdır. Bizim ittifakımızda korkmak yok, korkutmak yok. Bizim ittifakımızda kötü söz yok. Bizim ittifakımız, Kütahya'yı kucaklayan, Türkiye'yi kucaklayan ittifaktır. Rengi kırmızı beyaz." diye konuştu.

        CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'nin projelerini anlattığı halk buluşmasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Genel Başkan Özel'e Kütahya çinisi takdim etti.

        Programın sonunda CHP Kütahya belediye başkanı adayları tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağ...
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon; 14 gözaltı
        'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon; 14 gözaltı
        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü