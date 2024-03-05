Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü Resul Aslan (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gediz-Uşak Karayolunun 9’uncu kilometresinde bulunan Abide Köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan Gediz istikametine seyir halinde olan Resul Aslan (22) yönetimindeki 43 ACL 352 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Aslan’ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Resul Aslan’ın cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.