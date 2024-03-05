Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü Resul Aslan (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü Resul Aslan (22), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Gediz-Uşak Karayolunun 9’uncu kilometresinde bulunan Abide Köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan Gediz istikametine seyir halinde olan Resul Aslan (22) yönetimindeki 43 ACL 352 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Aslan’ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Resul Aslan’ın cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Ataşehir'deki tanker patlamasında 2 kişi tutuklandı
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Kütahya'da yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Çayda boğulan otizmli Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Çayda boğulan otizmli Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı