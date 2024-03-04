Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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