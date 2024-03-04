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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:33
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.S. (32), R.E.O. (26) ile İ.İ. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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