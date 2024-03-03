Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

        KÜTAHYA'nınGediz ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:02 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA'nınGediz ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Gediz İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Sedat Öztürk (44) idaresindeki 64 SB 010 plakalı otomobil ile Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki 43 FA 911 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kazada Habibe Kocabaş (72), Mustafa Cirit (74) ve İmiş Cirit (63) hayatını kaybetti, Sedat Öztürk ile Mustafa Kocabaş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Bingöl'de riskli yapılar araştırıldı
        Bingöl'de riskli yapılar araştırıldı
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Kütahya'da "Beşikten Cepheye" tiyatro oyunu sahnelendi
        Kütahya'da "Beşikten Cepheye" tiyatro oyunu sahnelendi
        Kütahya'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi çayda bulundu
        Kütahya'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi çayda bulundu
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kütahya'da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Kütahya Belediye Başkan adayı Saraçoğlu'nun pr...
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Kütahya Belediye Başkan adayı Saraçoğlu'nun pr...