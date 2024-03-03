Kütahya'da otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Gediz İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Sedat Öztürk (44) idaresindeki 64 SB 010 plakalı otomobil ile Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki 43 FA 911 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kazada Habibe Kocabaş (72), Mustafa Cirit (74) ve İmiş Cirit (63) hayatını kaybetti, Sedat Öztürk ile Mustafa Kocabaş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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