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        Kütahya'da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        KÜTAHYA'da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Hakan Zengin (43) hayatını kaybetti, 1 kişi keserle yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:35
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        Kütahya'da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        KÜTAHYA'da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Hakan Zengin (43) hayatını kaybetti, 1 kişi keserle yaralandı.

        Olay, gece yarısı Parmakören Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı. Çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa A.'yı (40) keserle yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Zengin, kurtarılamadı. Çalışma başlatan jandarma, Gökhan A. ile babası Ramazan A. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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