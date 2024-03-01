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        Arkadaşının evinden altın çalan kadın yakalandı; PKK sempatizanı çıktı

         KÜTAHYA'da,arkadaşının evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:26 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:30
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        Arkadaşının evinden altın çalan kadın yakalandı; PKK sempatizanı çıktı
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         KÜTAHYA'da,arkadaşının evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan A.K. (26) isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.K.'nın sosyal medya hesaplarından terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu tespit edilirken evinde de örgütsel materyaller ele geçirildi. 

        Sultanbağı Mahallesi Orkide Sokakta oturan H.Y. (26) isimli kadın, evinde sakladığı altın, ziynet eşyası ve bir miktar paranın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda hırsızlık şüphelisinin H.Y.’nin arkadaşı A.K. (26) isimli kadın olduğu belirlendi. Şüphelinin adresine yapılan baskında çalınan yaklaşık 500 bin TL değerindeki 610 dolar nakit para, 6 adet bilezik, 1 adet altın kelepçe, 2 çeyrek altın, 1 tuğra ve 4 adet altın yüzük ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

        PKK SEMPATİZANI ÇIKTI

        Şüpheli A.K.'nın sosyal medya hesaplarının incelemeye alınmasıyla terörist başı Abdullah Öcalan ve PKK ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Evindeki aramalarda ele geçirilen örgütsel materyallere de el koyan ekipler, gözaltına alınan A.K.'yı, terör soruşturması nedeniyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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