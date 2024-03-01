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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Çınar (71), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:05
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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Çınar (71), hayatını kaybetti.Kaza, gece saatlerinde Hisarcık- Simav kara yolunun 7’nci kilometresinde Yenipınar köyü yakınlarında meydana geldi. H.K. (36) yönetimindeki 43 ABG 050 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çınar’a çarptı. Çınar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hisarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından araç sürücüsü H.K., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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