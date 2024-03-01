Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Çınar (71), hayatını kaybetti.Kaza, gece saatlerinde Hisarcık- Simav kara yolunun 7’nci kilometresinde Yenipınar köyü yakınlarında meydana geldi. H.K. (36) yönetimindeki 43 ABG 050 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çınar’a çarptı. Çınar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hisarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından araç sürücüsü H.K., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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