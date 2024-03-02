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        Kütahya'da tamir ettiği kamyonun devrilen damperinin altında kalan işçi öldü

        Kütahya'da çalıştığı tamir atölyesinde bir kamyonun damperinin üzerine devrilmesi sonucu yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:31
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        Kütahya'da tamir ettiği kamyonun devrilen damperinin altında kalan işçi öldü
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        Kütahya'da çalıştığı tamir atölyesinde bir kamyonun damperinin üzerine devrilmesi sonucu yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Gümüşköy köyü yakınındaki bir maden işletmesinin tamir atölyesinde çalışan Muhammed Süngü'nün (23) üzerine, tamir ettiği kamyonun damperi devrildi.

        Kamyon ile damper arasında sıkışarak ağır yaralanan Süngü, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.

        Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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