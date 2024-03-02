Kütahya'da tamir ettiği kamyonun devrilen damperinin altında kalan işçi öldü

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon ile damper arasında sıkışarak ağır yaralanan Süngü, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.

Gümüşköy köyü yakınındaki bir maden işletmesinin tamir atölyesinde çalışan Muhammed Süngü'nün (23) üzerine, tamir ettiği kamyonun damperi devrildi.

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