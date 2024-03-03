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        Kütahya'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi çayda bulundu

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi Adranos Çayı'nda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:45
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        Kütahya'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi çayda bulundu
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi Adranos Çayı'nda bulundu.

        Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Furkan Derin'in bulunması için başlatılan çalışmalar, bölgenin yakınlarından geçen Adranos Çayı ve çevresinde sürdürüldü.

        Yapılan çalışmalar sonucu Derin'in cesedi, en son görüldüğü bölge olan Azarbeycan Parkı'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafede çayda bulundu.

        Ekiplerce çaydan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta, 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin Azerbaycan Parkı'nda oynadığı sırada kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan incelemede çocuğun en son dere kenarında görüldüğü belirlenmişti.

        Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT, Türk Kızılay ile bazı kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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