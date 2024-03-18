Göç yolundaki leylekler Domaniç'te mola verdi

Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç eden leylekler, güzergahtaki Domaniç ilçesinde mola verdi. Ekili arazilere inen leylekler tarlalarda güzel görüntüler oluşturdu. Yoldan geçerken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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