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        İlkbaharın habercisi leylekler Kütahya'da konakladı

        İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla göç eden leylekler, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki arazilerde konakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:51
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        İlkbaharın habercisi leylekler Kütahya'da konakladı
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        İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla göç eden leylekler, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde konakladı.

        Baharın iklimini hissettirmesiyle sıcak bölgelere göç eden leylekler, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilerde dönerek mola verdi.

        Güney ülkelerinden yaz hazırlıklarının başladığı kuzeye göç eden leylekler, geldikleri ilçedeki tarım alanlarında böceklerle beslendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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