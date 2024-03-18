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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Kütahya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:54
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Kütahya’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hava Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Alim Işık ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Ahmet Asım Okat, Şehitlik Anıtı’na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Kabirleri ziyaret edip karanfil bırakan protokol üyeleri, şehitlerin mezarları başında dua eden ailelerle ve çocuklarla ilgilendi, başsağlığı diledi.

        Program kapsamında İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri şehitlikte Kur'an - ı Kerim okudu.

        Protokol üyeleri program kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti.

        Etkinlikler, Polis Şehitliği’nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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