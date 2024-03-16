Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Talip Azbay'ın cenazesi, savcılık ve jandarmanın incelemelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Talip Azbay’ın kontrolünü yitirdiği 38 AFL 542 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada Azbay, araçtan fırlayıp taş zemine düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Azbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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