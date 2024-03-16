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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        KÜTAHYA'da, takla atan otomobilin sürücüsü Talip Azbay (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:20
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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        KÜTAHYA'da, takla atan otomobilin sürücüsü Talip Azbay (46), hayatını kaybetti.

        Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Talip Azbay’ın kontrolünü yitirdiği 38 AFL 542 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada Azbay, araçtan fırlayıp taş zemine düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Azbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Talip Azbay'ın cenazesi, savcılık ve jandarmanın incelemelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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