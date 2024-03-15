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        Bakan Uraloğlu: Milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk (3)

        TOPLUAÇILIŞ PROGRAMINA KATILDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da Tavşanlı- Emet Devlet Yolu, Germiyan Kampüsü ve Zafertepe Kavşakları ile Tarihi Yukarı Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 23:42 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:45
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        Bakan Uraloğlu: Milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk (3)
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        TOPLUAÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya’da Tavşanlı- Emet Devlet Yolu, Germiyan Kampüsü ve Zafertepe Kavşakları ile Tarihi Yukarı Köprüsü’nün açılışını gerçekleştirdi. Kütahya- Afyonkarahisar karayolunda düzenlenen törende Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ve Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yer aldı.

        Tavşanlı-Emet yolu, Germiyan ve Zafertepe kavşakları ve restorasyonu tamamlanan Tarihi Yukarı Köprüsü ile Kütahya'nın ulaşım ağını güçlendirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Kütahya'yı biz bölünmüş yollarla bütün komşu illerimize bağlamış olduk. Kütahya'da devam eden bizim bir otoyol projemiz var. Aynı zamanda bir çevreyolu projemiz vardı. O iki projeyi optimize ederek şehir için en yararlı şekle getiriyoruz. 2 tane de Organize Sanayi Bölgesi'ni bu vesileyle birbirine bağlamış olacağız. Bizim ihtiyacımız olan bitirdiğimiz Abide-Simav yolumuzun devamı bu sene bitecek. Geri kalanını da sene içerisinde ihale yapmayı planlıyoruz. Biz Kütahya'ya ne lazımsa, Kütahya'ya lazım olanı biz şimdiye kadar yapmaya gayret ettik. Şimdi de bu iki tane hem Tavşanlı-Emet yolunun, hem Germiyan ve Zafertepe kavşaklarının açılışını yapacağız. Ayrıca tarihi yukarı köprüsünün de restorasyonunu bitirdik, onların açılışlarını yapacağız. Biz Kütahya’mızın inşallah gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız hizmetleri devam ettireceğiz. Onları tekamüle erdirmiş olacağız. Bu yapılmış çalışmaların ben Kütahya’mıza, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Bakan Uraloğlu, açılış programının ardından sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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