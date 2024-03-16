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        Kütahya'da camide kalp krizi geçirip ölen kişi aynı camideki törenle defnedildi

        Kütahya'da cuma namazı sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişi, aynı camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 16.03.2024 - 18:25
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        Kütahya'da camide kalp krizi geçirip ölen kişi aynı camideki törenle defnedildi
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        Kütahya'da cuma namazı sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişi, aynı camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Dün, Servi Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camisi'ne cuma namazını kılmak için giden Halil İbrahim Tekin (63), vaaz verildiği esnada fenalaştı.

        İhbar üzerine camiye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tekin'i ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Tekin, hayatını kaybetti.

        Halil İbrahim Tekin'in cenazesi, cenaze töreni için kalp krizi geçirdiği camiye getirildi. Tekin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'na defnedildi.

        Tekin'in vaaz esnasında fenalaşması ve sağlık ekiplerince kendisine müdahale edilmesi caminin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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