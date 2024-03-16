Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Talip Azman'ın (46) kullandığı 38 AFL 542 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 22. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaya parçalarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Azman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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