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        Kütahya'da BAL takımı oyuncusu sahada kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde BAL (Bölgesel Amatör Lig) takım oyuncusu, maç öncesi sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:20 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:20
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        Kütahya'da BAL takımı oyuncusu sahada kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde BAL (Bölgesel Amatör Lig) takım oyuncusu, maç öncesi sahada kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

        Bölgesel Amatör 4. grup 23. haftasında Tepecikspor ile Kütahya ÖİKH spor Tavşanlı Ada Stadı'nda karşıya gelmek için sahaya çıktı.

        Tepecikspor’da forma giyen sol stoper oyuncusu Rıdvan Kaval'ın (27) takım arkadaşları, ellerinde pankartla saha ortasına gelerek "Benimle evlenir misin? Selda" yazılı pankartı açtı.

        Kız arkadaşı Selda Kaval'ı tribünden sahaya davet eden Kaval, diz çökerek kız arkadaşına elindeki yüzükle evlenme teklifinde bulundu.

        Selda Kaval da bu teklife "evet" yanıtıyla cevap verdi.

        Kaval, gazetecilere, takım arkadaşlarının bu sürpriz teklife destek verdiğini söyledi.

        Kız arkadaşının çok mutlu olduğunu belirten Kaval, "Evlenme teklifim güzel oldu. Hem sahada hem de ömür boyu mutlu olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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