Otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana geldi. Ömer A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı otomobil, yol ayrımında Recep Ölmez yönetimindeki arazi aracı ATV ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep Ölmez, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. ATV sürücüsü Ölmez hayati tehlikesi nedeniyle buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ömer A. ise jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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