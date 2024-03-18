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        Otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı

        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde otomobille çarpışan arazi aracı ATV'nin sürücüsü Recep Ölmez ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:25
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        Otomobille çarpışan ATV sürücüsü ağır yaralandı
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        KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde otomobille çarpışan arazi aracı ATV’nin sürücüsü Recep Ölmez ağır yaralandı.

        Kaza, Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana geldi. Ömer A. yönetimindeki 43 HT 823 plakalı otomobil, yol ayrımında Recep Ölmez yönetimindeki arazi aracı ATV ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep Ölmez, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. ATV sürücüsü Ölmez hayati tehlikesi nedeniyle buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ömer A. ise jandarma karakoluna  götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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