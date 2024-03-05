TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

KÜTAHYA’da kavşakta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Sait Gökgün (63) hayatını kaybetti, eşi Aynur Gökgün (54) yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 14’ncü kilometresindeki Ahmetoluğu kavşağında meydana geldi. Ahmet Sait Gökgün idaresindeki 43 LB 608 plakalı otomobil, kavşakta Abdülkadir Gedik yönetimindeki 20 SH 460 plakalı TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Ahmet Sait Gökgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yalanan eşi Aynur Gökgün ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Gökgün’ün cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.