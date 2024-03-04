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        Çayda boğulan otizmli Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolduktan sonra Adranos Çayı'nda dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Derin, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:00
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        Çayda boğulan otizmli Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde kaybolduktan sonra Adranos Çayı’nda dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Derin, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede baba Fatih Derin, “Dağ taş demediniz aradınız. Ama kader suda çıktı. Hakkınızı helal edin” dedi.

        Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde 5 gün önce Azerbaycan Parkı’nda tek başına oynayan otizm hastası Mehmet Derin, bir süre sonra kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Mehmet Derin’i bulamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemede güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Derin’in en son Azerbaycan Parkı'nda oynadığı görüldü. AFAD ve jandarma ekipleri, Mehmet Derin’in çocuk parkının yanında bulunan Adranos Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durunca dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda Derin’in cansız bedeni suya düştüğü değerlendirilen bölgeden yaklaşık 1,5 kilometre ileride bulundu.

        Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Derin’in cansız bedeni ailesi tarafından alınarak Gürağaç Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada okunan duaların ardından helallik alınarak Gürağaç Mezarlığı’na getirildi. Burada Mehmet Derin için cenaze namazı kılınırken, baba Fatih Derin, “Ağabeylerim kardeşlerim, hepinizden Allah razı olsun. Dağ taş demediniz, aradınız. Ama kader, suda çıktı. Hakkınızı helal edin” dedi. Tavşanlı ilçe müftüsü Mevlüd Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Derin gözyaşları ile toprağa verildi. Cenazede, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, AK Parti Milletvekili Mehmet Derin, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer ve Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün yer aldı.

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