Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Kütahya'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:34 Güncelleme: 05.03.2024 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        A.G. yönetimindeki 20 SH 460 plakalı tır ile Ahmet Said Gökgün'ün (63) kullandığı 43 LB 608 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 16. kilometresindeki Ahmetoğlu Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi Aynur Gökgün (54) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Aynur Gökgün, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark

        Benzer Haberler

        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Çayda boğulan otizmli Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Çayda boğulan otizmli Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Kayıp çocuğun çayda cansız bedeni bulundu
        Kayıp çocuğun çayda cansız bedeni bulundu
        Kütahya'da otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
        Kütahya'da otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı