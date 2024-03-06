Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen S.G. (30), A.Y. (26) ve İ.Y'yi (34) takibe aldı.

        Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. ve A.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon; 14 gözaltı
        'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon; 14 gözaltı
        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı