Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağız (2)

‘BUDÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya’da partisinin Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlediği mitinge katıldı. Seçim otobüsü üzerinden konuşan ve AK Parti iktidarını eleştiren Özgür Özel, “Ne diyordu Recep Tayyip Erdoğan, ‘oyu verin enflasyonu düşüreyim, oyu verin mazotu, benzini düşüreyim’ diyordu. İnsanları ‘biz gelmezsek bunlar gelecekler, vatanı bölecekler, ezanı dindirecekler’ yalanıyla kandırdı. Ona şu cevabı vereyim Kütahya’dan; Bak Recep Tayip Erdoğan, bu ülkede bir zaman bayrağı indirmeye, ezanı dindirmeye kalktılar. O dönemde senin şimdi peşinden gittiklerin, öve öve bitiremediklerin, çok özlediklerin, işgal donanmasına kırmızı halı seriyordu. Benim peşinden gittiğim, hücum botunun üzerine çıkmış, ‘geldikleri gibi gidecekler’ diyordu. Eğer günün birinde yine birileri, bu güzel ülkede beka sorunu ve Türkiye’de bir tehlike olursa, bakın Tayyip Erdoğan’ınkiler var ya, o söyleyince havaalanında toplanıyorlar, kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen giyiyorlar, ‘ölmeye geldik’ diyorlar. Vallahi kot üstüne perdelik kumaş çekenler değil ama Çanakkale’de, Dumlupınar’da dedesi kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi. Çiftçi bu haldeyse, açsa, yoksulsa, bankalara borçluysa, sabahın erken saatlerinde sarı taksilerle avukatlar geliyorsa, evindeki pulluğu, televizyonu götürülüyorsa Atatürk’ün emaneti sefalet içerisindeyse, bu düzeni değiştireceğiz. Başka çaresi yok” dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI

Konuşmasında emekli maaşlarına da değinen Özel, emeklilerin yüzde 70’nin 10 bin lira ile geçinmek zorunda olduğunu söyledi. Sürekli emeklilerin sorunlarını dile getirdiklerini anlatan Özel, “Ben ‘emekliye, emekli kartı ver, içine 7 bin lira fark yatır. Ayrıca doğal gaz, elektrik, suda yüzde 25-40 indirim tanımla, gel bu emekliyi, bu cendereden kurtaralım’ dedim. Para yok, dedi, 1,4 trilyon lira para lazım dedi. Biz hesapladık 690 milyar yetiyor. Ama bu İliç’teki maden şirketine parayı bulmuş, 5’li çetelere bulmuş, müteahhide, yandaşlara bulmuş, her türlü yandaşa parayı bulmuş, bir tek emekliye parayı bulamamış. Bütün emeklilere soruyorum; size bunları yapan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart’ta karşınıza gelecek, Erdoğan’a oy var mı? MHP’ye oy var mı? Bizi yok sayana bizde ‘oy yok’ diyor Kütahya. Ama Kütahya kime oy vereceğini biliyor” diye konuştu.

‘BAŞKANLAR, TAAHHÜTNAME İMZALAYACAK’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan adaylarının cuma gününden itibaren mal varlıklarından, eşit hizmet vereceklerine kadar birçok konuda taahhütname imzalayacaklarını açıklayıp şunları söyledi:

“Yarından itibaren, cuma günü bütün Türkiye’de belediye başkan adaylarımız bir taahhütname imzalayacaklar. Daha önce bir kısmını söylemiştim, örneğin ‘mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısına asacağım’ diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca CHP’li belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta hayatlarını kolaylaştıracağı konuda, kreşler yaparak onları sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda ve dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP’li belediyeler, kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe sahip olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Cuma günü CHP’li belediyelerin, başkanların kamuoyuna açık taahhütlerini, mal bildirimlerinden başlayıp, eşit hizmeti kimseyi ayırmadan yapacaklarına kadar taahhütnameleri belediye başkanlarımıza gönderiyoruz. Bu hizmetleri sunacakların başımızın üstünde yeri var. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz.”

Konuşmasının ardından Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci ve diğer adaylarına destek isteyen Özgür Özel, kentten ayrılarak Bilecik’e geçti.