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        Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:08
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        Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sezer Demir (30) yönetimindeki 35 GB 1264 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Gediz kara yolu Efendiköprüsü mevkisinde ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Demir ile araçtaki Semih Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Kenan Demir (33) ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçtakilerin bölgedeki bir mermer ocağı çalışanları olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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