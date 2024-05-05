Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Araçtakilerin bölgedeki bir mermer ocağı çalışanları olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Demir ile araçtaki Semih Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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