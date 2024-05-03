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        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Kütahya'da toplandı

        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyinin toplantısı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:40
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        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Kütahya'da toplandı
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        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyinin toplantısı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

        Kütahya Valisi Musa Işın, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın kültür ve sanat açısından zengin bir şehir olduğunu söyledi.

        Toplumun ayakta kalabilmesi ve kültürün devamlılığı bakımından sanatın son derece önemli olduğunu belirten Işın, şöyle konuştu.

        "Sanat, estetik bir kaygıdan öte toplumsal bir sorumluluk taşıyor. Bu manada toplumun ayakta kalabilmesi, kültürün devamlılığı açısından sanatın son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece insanların fiziki olarak ya da biyolojik olarak tatmin edilmesi veya idamesinin olması mümkün değildir. İnsanın bir de ruh boyutu, akıl boyutu vardır. Bunun da doyurulması lazım. Bu ancak sanatla olabilir, musikiyle olabilir. Bunu biz ıskalamamalıyız."

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Kütahya'nın istiklalin mücadelesinin verildiği önemli bir kent olduğunu, konseye katılanları bu topraklarla ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Program, "Buluşma" adlı karma serginin açılışının ardından akademisyen Cafer Yıldırım'ın "Avrupa Birliği Projelerinde Kültür, Sanat ve Müzik Başlıklı Fırsatları Tasarlama ve İşbirliği Geliştirme Adımları" başlıklı konferansıyla devam etti.

        Türkiye'nin sanat eğitimine yön veren akademisyenleri ile geleceğin sanatçılarını buluşturan toplantıda, Türkiye’deki sanat eğitimi ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

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