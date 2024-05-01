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        Kütahya'daki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı; şüpheli çelik yelekle adliyede

        KÜTAHYA'da eşiyle ilgili dedikodu yapıp, kendisiyle dalga geçtikleri iddiasıyla kuaför Necmi Arslan (51) ile müşterisi İsmail Erden'i (60) tüfekle vurarak öldüren Rıfat Kavuk (80), çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:05
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        Kütahya'daki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı; şüpheli çelik yelekle adliyede
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        KÜTAHYA'da eşiyle ilgili dedikodu yapıp, kendisiyle dalga geçtikleri iddiasıyla kuaför Necmi Arslan (51) ile müşterisi İsmail Erden'i (60) tüfekle vurarak öldüren Rıfat Kavuk (80), çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde, kuaför dükkanında meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat Kavuk, iddiaya göre, eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan'ın iş yerine gitti. Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Kavuk, dükkandan ayrılıp evine döndü. Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle geri gelen Rıfat Kavuk, Arslan ve Erden'e ateş etti. Saldırgan kaçarken, Arslan ve Erden olay yerinde hayatını kaybetti.

        TÜFEĞİN KILIFINI ÇIKARIP YERE ATTI

        Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sokağa giren Rıfat Kavuk'un, elindeki tüfeğin kılıfını çıkarıp yere attığı, ardından da dükkanın kapısından içeriye ateş açtığı görüldü. Sokaktan geçenlerin kaçışı ile Rıfat Kavuk'un olay yerinden uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

        ÇELİK YELEKLE SEVK EDİLDİ

        Polis ekiplerinin çalışmasıyla Rıfat Kavuk kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Kavuk'un emniyetteki ifadesinde, Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden'i, eşiyle ilgili dedikodu yapıp, kendisiyle dalga geçtikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Rıfat Kavuk, işlemlerinin ardından çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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