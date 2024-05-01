Şehit Rıdvan Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ'detersanede geçirdiği kazada yaralanarak, 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy (24), memleketi Kütahya’da toprağa verildi.

Olay, 2022’de Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda meydana geldi. Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, vinç üzerinde çalışma yaparken denize düştü. İlk müdahalesi Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yapılan ve nöroloji yoğun bakım servisinde tedavisi süren Gürsoy, 10 Mart 2023’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 2 yıldan bu yana tedavi altında olan Gürsoy, müdahaleye rağmen dün şehit oldu.