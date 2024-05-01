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        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Kütahya'da toplanacak

        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde 3 Mayıs'ta toplanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:16
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        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Kütahya'da toplanacak
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        Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde 3 Mayıs'ta toplanacak.

        DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, AA muhabirine, Türkiye'deki üniversitelerin güzel sanatlar alanı fakültelerinin dekanları ve konservatuvar müdürlerinin "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" Kütahya'da bir araya geleceğini söyledi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı ve toplantı kapsamında "Buluşma" adlı karma sergi açılacağını belirten Mercin, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin sanat eğitimine yön veren değerli akademisyenleri ile geleceğin sanatçılarını buluşturacak toplantı, üretilecek özgün sanat projeleriyle DPÜ'nün Cumhuriyetimizin 101. yılına armağanı olacak. Sergi açılışından sonra program kapsamında akademisyen Cafer Yıldırım’ın vereceği 'Avrupa Birliği Projelerinde Kültür, Sanat ve Müzik Başlıklı Fırsatları Tasarlama ve İşbirliği Geliştirme Adımları' adlı konferansla devam edecek. Öğleden sonra ise Türkiye’deki sanat eğitimi ile ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonrasında dekanlar ile müdürlerin ayrı ayrı yapacağı toplantılar sonrası değerlendirme toplantısı ile sona erecek."

        Mercin, böyle bir toplantının Kütahya'da ilk kez gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

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