Kütahya Valisi Işın, öğrencilerle 10D sinema filmi izledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Evliya Çelebi İlkokulunda düzenlenen 10D sinema etkinliğine katılarak öğrencilerle film izledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan araç içinde oluşturulan 10D sineması ile öğrencilere farklı bir deneyim yaşatılıyor.

Vali Işın, Evliya Çelebi İlkokulunda düzenlenen 10D sinema etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle film izleyen Işın, yaptığı açıklamada, etkinlikten il genelinde 3 bin öğrencinin faydalanmasının planlandığını söyledi.

10D sinema etkinliğinin diğer okullarda da yapılacağını belirten Işın, "Bu etkinliğimiz daha çok dezavantajlı olan çocuklarımıza yönelik bir uygulama. Faydalı olacağına inanıyoruz. Bugüne kadar 700 çocuğumuza ulaştık. 10D sinema etkinliği perşembe ve cuma günleri diğer okullarda da devam edecek." ifadelerini kullandı.