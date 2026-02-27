Canlı
        Kütahya'da "28 Şubat'ın Manşetleri" sergisi açıldı

        Kütahya'da, "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecine ilişkin dönemin gazete manşetlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

        27.02.2026 - 16:23
        Kütahya'da, "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecine ilişkin dönemin gazete manşetlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneğince Zafer Meydanı'nda 28 Şubat sürecinde yayımlanan gazetelerin manşetlerinden oluşan "28 Şubat'ın Manşetleri" adlı serginin açılışına vatandaşlar ilgi gösterdi.


        Sergi alanında konuşan dernek başkanı Mustafa Yenipazar, 28 Şubat'ın milli irade üzerinde bir vesayet gölgesi oluşturduğunu ifade etti.

        28 Şubat'ın seçilmiş iradeyi baskı altına aldığını ve siyasetin alanını daralttığını belirten Yenipazar, şunları kaydetti:


        "Karar mekanizmalarının demokratik meşruiyet zemininden uzaklaştırıldığı bir dönem yaşanmıştır. Bu durum sadece hükümetleri değil, milletin sandığa olan güvenini de zedelemiştir. Ancak mesele yalnızca siyaset değildir. 28 Şubat sürecinin ekonomik sonuçları da ağır olmuştur. Belirsizlik ortamı yatırım iklimini zayıflatmış, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engellemiştir. Esnaf, memur, işçi, sanayici ve çiftçi bu sürecin bedelini farklı şekillerde ödemiştir."

        Açıklamanın ardından katılımcılar, sergideki gazete manşetlerini inceledi.

